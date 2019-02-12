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Вылет «Боруссии» Д в Англию был задержан из-за забытого игроком паспорта

Вылет «Боруссии» Д в Англию был задержан из-за забытого игроком паспорта
Футбол / Лига чемпионов

Дортмундская «Боруссия» была вынуждена задержать рейс в Великобританию на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает BBC.

По информации источника, задержка вылета была спровоцирована полузащитником немецкой команды Джейдоном Санчо, который явился в аэропорт без паспорта. 18-летний английский футболист был вынужден вернуться домой за документом, что и вызвало задержку. Сообщается, что вылет был задержан примерно на полчаса.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Боруссия» Д состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответную встречу команды проведут 5 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

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