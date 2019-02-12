Ибрагимович: я останусь в выигрыше, независимо от того, победит «МЮ» или «ПСЖ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от матча английского и французского клубов, который состоится сегодня, 12 февраля.

«ПСЖ» сыграет с командой, которая находится в хорошей форме. С «Манчестер Юнайтед» может случиться что угодно, независимо от того, с кем они играют. Если бы меня спросили до сегодняшнего дня, я бы сказал: «Хорошо, «ПСЖ» — фаворит». Но сейчас мне сложно так сказать. Я думаю, что шансы «ПСЖ» всё же немного выше из-за игроков, которые у них есть. Но независимо от того, кто победит, я останусь в выигрыше. Кто бы ни победил, моя команда останется в Лиге чемпионов», — приводит слова Ибрагимовича RMC Sport.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.