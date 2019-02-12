Спортивный директор «Ювентуса»: возвращение Погба маловероятно, это очень сложно

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в стан туринской команды.



Ранее сообщалось, что итальянский клуб сделал 25-летнего француза своей приоритетной трансферной целью. Контракт Погба с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.



«Возвращение Погба в „Ювентус“ маловероятно. Конечно, в футболе возможно всё, но это очень сложно. Аарон Рэмси пополнит нашу полузащиту летом, а позже мы приобретём защитника. Хамес Родригес? Он отличный футболист, но опять же, улучшить состав „Ювентуса“ достаточно трудно», — приводит слова Паратичи La Gazzetta dello Sport.



Погба — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В 2012 году француз покинул клуб и перешёл в «Ювентус», где провёл четыре сезона. Летом 2016 года «красные дьяволы» вернули хавбека за рекордные на тот момент € 105 млн.

Погба: забивать здорово, но важнее выигрывать матчи