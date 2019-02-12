Диего Коста вернулся к тренировкам в общей группе «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста вернулся к тренировкам в общей группе мадридской команды, сообщает Marca.



Напомним, в декабре 2018 года 30-летний испанский футболист получил повреждение на тренировке в «Атлетико». Позже игрок отправился в Бразилию, где перенёс операцию под контролем медицинского персонала команды.



По информации издания, Коста занимался в тренажёрном зале, а затем выполнял беговые упражнения на поле вместе с командой. В ближайшее время Коста пройдёт заключительное медицинское обследование, по результатам которого станет известно, когда нападающий сможет вернуться к участию в матчах.



В нынешнем сезоне испанский футболист провёл за «Атлетико» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча (два — в Суперкубке УЕФА, один — в Лиге чемпионов, один — в чемпионате Испании) и отдал две результативные передачи.

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