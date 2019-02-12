Л. Эрнандес может пропустить матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» из-за травмы

Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» из-за повреждения, сообщается на официальном сайте испанского клуба.



После матча 23-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (1:3) Эрнандес прошёл медицинское обследования в связи с болями в колене. В результате у защитника «Атлетико» было выявлено растяжение связок правого колена. Информации о точных сроках восстановления футболиста пока нет.



Первый матч «Атлетико» с «Ювентусом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 20 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча команд пройдёт 12 марта в Турине.

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