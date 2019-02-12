Ракицкий и Барриос — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Фенербахче»

«Зенит» объявил стартовый состав на матч первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Встреча команд состоится на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле сегодня, 12 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Зенит»: Лунёв, Набиуллин, Ракицкий, Иванович, Анюков, Эрнани, Барриос, Краневиттер, Дриусси, Мак, Дзюба.



Запасные: Кержаков, Смольников, Нету, Оздоев, Маркизио, Заболотный, Азмун.



На групповом этапе «Зениту» противостояли «Копенгаген», пражская «Славия» и «Бордо». Сине-бело-голубые одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение, финишировав на первом месте. «Фенербахче» занял второе место в группе с «Динамо» (Загреб), «Спартаком» (Трнава) и «Андерлехтом».