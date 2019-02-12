«Фенербахче» — «Зенит»: Шкртел сыграет с первых минут, Нойштедтер — в запасе

«Фенербахче» объявил стартовый состав на матч первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом». Встреча команд состоится на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле сегодня, 12 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Фенербахче»: Текин, Исла, Шкртел, Чифтпынар, Калдырым, Топал, Жаилсон, Арслан, Вальбуэна, Мозес, Слимани.

Запасные: Волкан Демирель, Шенер, Исмаил, Нойштедтер, Эльйиф, Алпер, Айю.



На групповом этапе «Зениту» противостояли «Копенгаген», пражская «Славия» и «Бордо». Сине-бело-голубые одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение, финишировав на первом месте. «Фенербаче» занял второе место в группе с «Динамо» (Загреб), «Спартаком» (Трнава) и «Андерлехтом».