Кантона: игроки «Манчестер Юнайтед» съедят «ПСЖ», как я ем лягушек

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».



«Игроки „Манчестер Юнайтед“ сегодня вечером съедят парижан, как я ем лягушек», — сказал Кантона в видео, опубликованном на странице в «Инстаграме».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» остоится сегодня, 12 февраля, на стадионе «Олд Траффрд». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча команд состоится 6 марта в Париже.



Кантона играл в составе «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 год. Вместе с английским клубом Кантона 4 раза становился чемпионом английской Премьер-лиги, выиграл 2 Кубка и 3 Суперкубка Англии. Именно в «Манчестер Юнайтед» Кантона завершил карьеру футболиста.