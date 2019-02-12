Источник: фанаты «Фенербахче» с ножами атаковали болельщиков «Зенита»

Перед матчем первого раунда 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» — «Зенит» произошла стычка болельщиков команд, сообщает телеграм-канал Of news.



По информации источника, фанаты турецкого клуба с ножами и арматурой остановили автобус с болельщиками «Зенита» и пытались забраться внутрь. Фанаты петербургской команды сумели заблокировать двери автобуса, после чего злоумышленники покинули место происшествия. В результате нападения были разбиты окна автобуса, а некоторые болельщики «Зенита» получили порезы. Также сообщается, что фанаты «Фенербахче» обходили бары города в поисках российских болельщиков.



Матч «Фенербахче» — «Зенит» состоится сегодня, 12 февраля, в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Ракицкий и Барриос — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Фенербахче»