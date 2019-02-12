«Фенербахче» открыл счёт в матче Лиги Европы с «Зенитом»

«Фенербахче» открыл счёт в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» (счёт 1:0, идёт первый тайм). Встреча проходит в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу». Обслуживает матч арбитр Рудди Букке.

Гол на 21-й минуте забил алжирский нападающий турецкой команды Ислам Слимани, которому ассистировал нигерийский защитник Виктор Мозес.

В этой встрече уже на пятой минуте жёлтую карточку получил новичок санкт-петербурского клуба Ярослав Ракицкий. Через некоторое время предупреждение получил также игрок «Фенербахче» Маурисио Исла.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответный матч «Зенит» — «Фенербахче» состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 20:55 мск.