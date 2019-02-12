«Фенербахче» — «Зенит»: Мак не реализовал пенальти

Словацкий полузащитник «Зенита» Роберт Мак не реализовал пенальти в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (счёт 0:1, перерыв). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Главный арбитр матча Рудди Букке назначил 11-метровый в ворота «Фенербахче» на 43-й минуте за фол Мехмета Топала на Себастьяне Дриусси. Мак пробил в угол, но голкипер турецкого клуба Харун Текин в броске перевёл мяч в перекладину, который затем отскочил в поле.

Напомним, счёт был открыт на 21-й минуте, отличился забил алжирский нападающий турецкой команды Ислам Слимани, которому ассистировал нигерийский защитник Виктор Мозес.



Ответный матч «Зенит» — «Фенербахче» состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 20:55 мск.