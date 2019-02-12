«Рома» — «Порту»: Пепе сыграет в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы итальянской «Ромы» и португальского «Порту» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 12 февраля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В стартовом составе гостей сыграет защитник Пепе, который вернулся в команду в зимнее трансферное окно.

«Рома»: Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Де Росси, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави.



Запасные: Жуан Жезус, Клюйверт, Маркано, Н'Зонзи, Ольсен, Пасторе, Сантон.



«Порту»: Касильяс, Милитао, Фелипе, Пепе, Алекс Теллес, Данилу, Эррера, Отавио, Фернандо Андраде, Соарес, Браими.



Запасные: Вана, М. Перейра, Бруну Кошта, О. Торрес, Эрнани, А. Перейра, Адриан Лопес.