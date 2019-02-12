Генконсульство РФ в Стамбуле: обращений от болельщиков «Зенита» пока не было

В генеральном консульстве Российской Федерации в Стамбуле прокомментировали информацию о том, что фанаты «Фенербахче» с ножами атаковали болельщиков «Зенита» перед матчем первого раунда 1/16 финала Лиги Европы между командами.



«На данный момент обращений за помощью от болельщиков «Зенита» у нас не было. Сейчас мы пытаемся получить информацию по вопросу о нападении и проверить её достоверность», — сказал дежурный по генеральному консульству России в Стамбуле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее сообщалось, что турецкие фанаты с ножами и арматурой остановили автобус с болельщиками «Зенита» и пытались забраться внутрь. Российские фанаты сумели заблокировать двери автобуса, после чего злоумышленники покинули место происшествия. В результате нападения были разбиты окна автобуса, а некоторые болельщики «Зенита» получили порезы.