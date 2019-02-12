«Зенит» проиграл «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы турецкий «Фенербахче» обыграл российский «Зенит» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу». Обслуживал матч французский арбитр Рудди Букке.

Единственный гол был забит на 21-й минуте — отличился Ислам Слимани, ему ассистировал Виктор Мозес. Российский клуб мог отыграться в концовке первого тайма, однако Роберт Мак не сумел реализовать пенальти, который заработал Себастьян Дриусси.

В матче приняли участие все три зимних новичка «Зенита» — Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун.

Ответный матч «Зенит» — «Фенербахче» состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 20:55 мск.