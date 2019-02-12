Т. Дилейни: «Тоттенхэм» похож на дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилейни поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».



«Конечно, мы относимся к „Тоттенхэму“ с большим уважением. Мы знаем сильные стороны соперника. Эта команда похожа на нас, она умеет быстро атаковать и отлично распоряжается мячом.



Возможно, с точки зрения развития „Тоттенхэм“ находится на более продвинутой стадии. Футболисты играют в „Тоттенхэме“ годами, у них налажены связи, но мы при этом уверены в себе. Речи о мести не идёт. Мы настроены оптимистично и хотим выйти в следующую стадию турнира». — приводит слова Дилейни официальный сайт УЕФА.



Матч «Тоттенхэм» — «Боруссия» состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.