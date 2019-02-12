Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Т. Дилейни: «Тоттенхэм» похож на дортмундскую «Боруссию»

Т. Дилейни: «Тоттенхэм» похож на дортмундскую «Боруссию»
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилейни поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

«Конечно, мы относимся к „Тоттенхэму“ с большим уважением. Мы знаем сильные стороны соперника. Эта команда похожа на нас, она умеет быстро атаковать и отлично распоряжается мячом.

Возможно, с точки зрения развития „Тоттенхэм“ находится на более продвинутой стадии. Футболисты играют в „Тоттенхэме“ годами, у них налажены связи, но мы при этом уверены в себе. Речи о мести не идёт. Мы настроены оптимистично и хотим выйти в следующую стадию турнира». — приводит слова Дилейни официальный сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм» — «Боруссия» состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент