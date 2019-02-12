Вальбуэна: «Фенербахче» было приятно обыгрывать «Зенит»

Полузащитник «Фенербахче» Матьё Вальбуэна прокомментировал результат матча первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» (1:0).



«Мы переживаем трудные времена в чемпионате Турции, но хотим продолжить свой путь в Лиге Европы. Нам противостояла хорошая команда, и её было приятно обыгрывать. Мы выиграли первый матч, но необходимо добиться положительного результата и в ответной встрече.



У меня профессиональные отношения с тренером. Я хочу играть больше, но в жизни случается всякое. Я стараюсь делать всё возможное, чтобы получать шанс на поле. Сегодня тренер увидел, что может доверять мне», — приводит слова Вальбуэна Fanatik.

Ответный матч «Зенит» — «Фенербахче» состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.