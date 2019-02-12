«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Рабьо

«Манчестер Юнайтед» стал очередным претендентом на полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Mirror.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с трансфером Рабьо ближайшим летом. Хавбек может достаться манкунианцам бесплатно, так как в июне заканчивается его контракт с парижским клубом. В составе «МЮ» Рабьо может стать преемником Маруана Феллайни, который перешёл в «Шаньдун Лунэн».

Напомним, Рабьо отказался от продления контракта с «ПСЖ». За это руководство клуба перевело его в дублирующий состав.

Ранее сообщалось, что француз перейдёт в «Барселону», но каталонцы приостановили переговоры с ним, так как приобрели у «Аякса» Френки де Йонга. Рабьо входит также в сферу интересов «Баварии», «Ливерпуля», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси».

В нынешнем сезоне 23-летний Рабьо провёл 14 матчей в чемпионате Франции, забил два гола и отдал одну результативную передачу.