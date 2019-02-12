Текин: пенальти был переломным моментом в матче с «Зенитом»

Голкипер «Фенербахче» Харун Текин отметил, что чувствовал уверенность в себе во время пенальти в матче первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом». Напомним, на 44-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота турецкого клуба, который не сумел реализовать полузащитник петербуржцев Роберт Мак.



«Пенальти был переломным моментом. Было очень важно сохранить ворота в неприкосновенности. Я был уверен в себе. Это был удивительный момент.



Мы плохо выступаем в чемпионате Турции. Это очень давит на команду, возникают негативные мысли. Но у нас есть другой шанс — Лига Европы. Мы очень хотели одержать победу в этом матче. Поздравляю своих товарищей по команде. Но это ещё не конец, необходимо выиграть второй матч», — приводит слова Текина Fanatik.

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