Семак: исход противостояния с «Фенербахче» будет решаться в Петербурге

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1).



«Сложный матч, но мы другого и не ждали: это первая игра после длинной паузы. В первом тайме, к сожалению, не удалось быстро включиться. Нужно отдать должное и сопернику, который начал игру агрессивно при прекрасной поддержке болельщиков. К сожалению, мы допускали ошибки, которые приводили к стандартным положениям, и одно из них было реализовано. Наши же аналогичные моменты в виде пенальти и других стандартов мы не использовали. Победил тот, кто смог забить. Но мы понимали, что это двухраундовое противостояние. Ничего не потеряно, всё будет решаться у нас, в Петербурге.



Два месяца назад у нас была игра, затем месяц каникул, потом подготовка. Все это, безусловно, влияет. Входить в сезон всегда непросто, и практически все клубы в Европе набирают шаг за шагом. Так что это если не проблема, то сложность точно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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