Тренер «Фенербахче» Янал: мы уважаем силу «Зенита», но не уступаем сопернику

Главный тренер «Фенербахче» Эрсун Янал подвёл итоги матча первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» (1:0).



«Это двухматчевое противостояние. Мы успешно завершили первую встречу, но впереди вторая. Мне понравился игровой аппетит игроков „Фенербахче“. Особенно хороши были Вальбуэна и Мозес. Конечно, помогала и внушительная поддержка болельщиков. Я хотел бы поблагодарить фанатов. „Фенербахче“ — сильная команда. Мы уважаем силу „Зенита“, но не уступаем сопернику. Мы сыграли здорово и должны выступить не хуже на выезде», — приводит слова Янала Hurriyet.



Ответный матч «Зенит» — «Фенербахче» состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

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