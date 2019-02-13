Ди Мария с пивом, удаление Погба, стычка фанатов. Лучшие фото матча «МЮ» — «ПСЖ»

12 февраля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан.

На 53-й минуте счёт в матче открыл защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе. Через 7 минут преимущество французской команды в счёте удвоил нападающий Килиан Мбаппе. На 89-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, после чего игрок покинул поле.



Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, ранее выступавший в составе «Зенита», вышел на замену на 75-й минуте матча, однако не сумел отметиться результативными действиями. Этот матч стал первым для аргентинца в составе парижан в Лиге чемпионов.



Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лучшие кадры с матча «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» — в фоторепортаже фотокорреспондентов из Манчестера.