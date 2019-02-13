Товарищеский матч «Локомотив» — «Конгсвингер» отменён

Товарищеский матч между московским «Локомотивом» и норвежским «Конгсвингером», который должен был состояться сегодня в Марбелье (Испания), отменён, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Причины отмены игры столичный клуб не сообщил. Вместо игры с норвежцами «Локомотив» проведёт двусторонний матч. Начало встречи – в 19:00 мск. На испанских сборах подопечные Юрия Сёмина проведут ещё три контрольных матча.

Список контрольных матчей московского «Локомотива»:

«Локомотив» — «Викинг» (21 февраля, 18:00 мск)

«Локомотив» — «Сарпсборг» (25 февраля, 20:00 мск)

«Локомотив» — «Молде» (26 февраля, 20:00 мск)

В 17 турах первенства Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.