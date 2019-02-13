Мбаппе: «ПСЖ» потребовалось время, чтобы адаптироваться к непривычной схеме

Форвард «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Всё отлично, следующий раунд стал ближе. Мы рады результату, но ещё осталась вторая игра. Мы будем готовиться в течение следующих трёх недель. В заключительные 20 минут матча мы явно подсели, так что нужно поработать над этим.

Мы вышли с немного непривычной схемой, поэтому потребовалось время, чтобы адаптироваться. В полузащите было слишком много людей. Они побежали забивать в начале второго тайма, но в итоге именно нам удалось забить сначала один гол, а затем и второй», — приводит слова Мбаппе пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.