Матич: всё могло сложиться по-другому, используй «МЮ» свои шансы в первом тайме

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:2).

«Мы недовольны, но я всё равно горжусь своей командой. Мы играли хорошо и создали несколько моментов. Но в нашей игре было несколько нюансов, в которых нам нужно прибавлять.

Конечно, у них отличная команда, но мы добивались прекрасных результатов, когда играли на выезде с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Отдаю должное «ПСЖ», но если бы мы использовали свои шансы в первом тайме, всё могло сложиться по-другому», — приводит слова Матича пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.