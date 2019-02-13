Касильяс: вся борьба с «Ромой» ещё впереди, дома у «Порту» будет больше моментов

Голкипер «Порту» Икер Касильяс прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2).

«Мы, естественно, не хотели проигрывать. Но я считаю, что это был равный матч. Во втором тайме пропустили после быстрой комбинации, к которой оказались не готовы, потом не повезло в эпизоде со вторым голом. Но наш ответный гол был заслуженным и справедливым. Вся борьба ещё впереди, хотя пока преимущество у «Ромы». У римлян отличные игроки, большая армия болельщиков, поэтому сегодня мы осторожничали. Дома у нас должно быть больше опасных моментов», — приводит слова Касильяса пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Порту» — «Рома» состоится 6 марта. Встреча пройдёт в Порту на стадионе «Драгау». Начало матча — в 23:00 мск.