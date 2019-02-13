Сабитов: немецкие команды словно заведённые машины, «Краснодару» будет сложно

Бывший наставник юношеской сборной России Равиль Сабитов поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Байер», который состоится 14 февраля в Краснодаре.

«У «Краснодара», конечно, есть шансы сыграть удачно против «Байера». Но здесь очень многое будет решать поединок тренеров. Петер Бош, который возглавляет «Байер», очень хорошо раньше работал в «Аяксе». Это тренер, который здорово изучает команды соперников и находит к ним противоядие. Последний яркий пример — громкая победа «Байера» над «Баварией». Бош изучил мюнхенскую команду и построил игру леверкузенцев так, что у «Баварии» не было никаких шансов. Если он теперь хорошо сыграет на слабых местах «Краснодара», то «горожанам» придётся очень и очень сложно.



Сам же «Краснодар» старается играть от себя и первым номером, редко подстраивается под соперника. Не надо забывать, что немцы сейчас на ходу, у них идёт чемпионат, они в хорошем игровом тонусе. А ещё в Германии совсем другие требования к футболистам, в отличие от России. Немецкие команды — это словно заведённые машины, которые будут в одном темпе играть все 90 минут, а если надо, то и больше. И этот самый темп они могут даже повышать к концу матча. Хорошая физическая подготовка и самоотдача — как раз те козыри, которые будут у «Байера» в игре против «Краснодара», — цитирует Сабитова „Спорт уик-энд“.