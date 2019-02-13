Буффон: «ПСЖ» может пройти долгий путь в Лиге чемпионов

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Я благодарю своих товарищей по команде, которые провели невероятную игру. Мы можем пройти долгий путь в этом турнире. Нет ничего лучше, чем переживать эти эмоции и делиться такими моментами с партнерами. Если пройдём эту стадию, то можем провести отличную кампанию в Лиге чемпионов», — приводит слова Буффона пресс-служба УЕФА.

Этот матч стал 50-м для Буффона в основной сетке турнира, в котором он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Всего в этом турнире 41-летний итальянец провёл 121 игру.

Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.