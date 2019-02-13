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Сульшер: у «МЮ» в матче с «ПСЖ» было возвращение в реальный мир

Сульшер: у «МЮ» в матче с «ПСЖ» было возвращение в реальный мир
Футбол / Лига чемпионов

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан.

«Можно было бы сказать, что в последнее время у нас было мало игр на таком уровне. Впереди ещё очень много работы. Но нельзя говорить, что всё уже закончено. Мы будем пытаться улучшить свою игру, но сегодня у нас было возвращение в реальный мир», — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение под руководством Сульшера. Ответный матч состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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