Набабкин: состав ЦСКА омолодился, возрастных по пальцам можно пересчитать

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказал мнение по поводу омоложения состава «армейского» клуба после того, как команду покинули защитники Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.



«С каких пор Анатольичем в команде начали называть? Было пару раз. Недавно Алан, Дзага, назвал – с тех пор периодически так шутим. Акинфеева иногда называют Игорем Владимировичем. Дзагу – Елизбаровичем. Время от времени проходят такие акции.



Все люди, которые в ЦСКА много лет, почувствовали дополнительную ответственность. Нужно нести, двигать команду вперёд. Состав поменялся процентов на 70, омолодился. Опытных, возрастных футболистов по пальцам можно пересчитать. Думаю, новые игроки, которые успешно влились в команду, ответственность за её судьбу тоже ощущают.

Как насчёт напихать молодым? Можно иногда, почему нет? Если главный тренер, игроки постарше видят в этом необходимость на тренировке, в игре – это нормально», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.