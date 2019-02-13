Ф. Невилл: не думаю, что у «МЮ» есть хоть какие-то шансы в ответной игре с «ПСЖ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл оценил шансы «красных дьяволов» на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов после поражения в первом матче 1/8 финала турнира с «Пари Сен-Жермен», который состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере накануне, 12 февраля.



«Не думаю, что у «Манчестер Юнайтед» есть хоть какие-то шансы в ответном матче в Париже. «ПСЖ» обладает слишком большим европейским опытом и классом. Даже несмотря на то что мы не увидели Мбаппе на пределе его возможностей, он всё ещё был невероятно опасен», — приводит слова Невилла BBC.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.