Тело Салы доставят в Аргентину 15 февраля

Тело погибшего в авиакатастрофе нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы будет в скором времени доставлено на родину футболиста – в Аргентину.



Как сообщает Sport24.co.za со ссылкой на AFP, тело игрока будет доставлено в его родной город Прогресо в пятницу, 15 февраля. В город уже прибыли мать, сестра и брат Салы.



28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.

Установлена причина смерти Салы