Эррера — о матче с «ПСЖ»: у «МЮ» есть хорошие примеры гостевых побед

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился мнением о домашнем поражении в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).



«Думаю, игра была равной до того углового удара. После гола „ПСЖ“ играл так, как хотел. После него всё поменялось. До гола мы контролировали ситуацию и играли лучше. Матч мог закончиться со счётом 0:0, если бы соперник не забил с того углового. После этого они стали ловить нас на контратаках, имея в составе очень быстрых футболистов.



У нас есть хорошие примеры гостевых побед. Мы побеждали такие большие команды, как «Тоттенхэм» и «Арсенал», постараемся обыграть и „ПСЖ“. Это всего лишь результат одной встречи, в общем у нас хороший период, и мы собираемся продолжать в том же духе. Это был трудный вечер, и нас ждёт такой же тяжёлый день, но мы сосредоточены на том, чтобы остаться в топ-4 АПЛ и продолжить борьбу в Кубке Англии», — цитирует Эрреру BT Sport.

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