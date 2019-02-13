«Тоттенхэм» попытается летом приобрести Перишича

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич, переезд которого в Англию сорвался в зимнее трансферное окно, по-прежнему может оказаться в Премьер-лиге.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур» и лично главный тренер команды Маурисио Почеттино, который был впечатлён игрой хавбека во время матчей группового этапа Лиги чемпионов.



Согласно информации источника, «шпоры» предпримут попытку заполучить Перишича в летнее трансферное окно. При этом не исключён вариант с обменом, в который могут быть включены такие игроки, как Серж Орье и Мусса Сиссоко.



Напомним, в январе сообщалось, что Перишич может перейти в лондонский «Арсенал», однако трансфер так и не состоялся. Также хорватом интересовались мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

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