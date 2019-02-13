Президент «ПСЖ»: не нужно думать, что мы уже победили в противостоянии с «МЮ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0). Игра состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».



«Мы счастливы и гордимся командой, тренером и болельщиками. Это был потрясающий вечер. Без Неймара и Кавани было непросто, но наша великолепная команда провела идеальный матч. „ПСЖ“ проявил характер в матче с лучшей командой мира. Мы показали себя сильной командой в психологическом плане. Однако не нужно думать, что мы уже победили в этом противостоянии», — цитирует AFP Аль-Хелаифи.

Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.