Совфед одобрил соглашение России и Беларуси о безвизовом въезде для болельщиков

Совет Федерации одобрил закон о ратификации межправительственного соглашения России и Беларуси, который предусматривает безвизовый въезд для зрителей международных спортивных мероприятий, оформивших паспорт болельщика (Fan ID).



Соглашение, подписанное 29 мая 2018 года в Минске, регулирует вопросы въезда, выезда, пребывания и следования транзитом через территорию договаривающихся государств. В настоящее время соглашение нужно для беспрепятственного транзита иностранцев через Россию на II Европейские игры, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня.

«По условиям соглашения иностранные граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного спортивного мероприятия в период его проведения в государстве одной стороны, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность, и документу для посещения международного спортивного мероприятия», — говорится в документе к закону.