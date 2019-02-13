Неймар советовался с врачом из «Барселоны» после травмы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар консультировался с врачом своего бывшего клуба «Барселоны» после того, как получил травму пятой плюсневой кости правой ноги.



По информации Mundo Deportivo, бразилец обращался к врачам из Барселоны. Одним из них был представитель сине-гранатовых. Форвард хорошо знаком с возможностями медицинского штаба каталонского клуба, в связи с чем посоветовался с врачом «Барселоны». Утверждается, что Неймар продолжает поддерживать связь с футболистами и руководством клуба, несмотря на судебные разбирательства после его перехода в «ПСЖ».



При этом, по словам издания, врач посоветовал игроку согласиться на операцию. Неймар же предпочёл обойтись без хирургического вмешательства.

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