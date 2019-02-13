Агент Мижигурскис: кроме симпатий, отношений со «Спартаком» нет с 2003 года

Футбольный агент Валерюс Мижигурскис признался, что его уже давно не связывают никакие отношения с тренером и руководством московского «Спартака».

Ранее в СМИ появилась информация о возможной связи агента со спортивным директором Сергеем Родионовым и новым главным тренером Олегом Кононовым. Недавно с помощью Мижигурскиса полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий продлил контракт с клубом. Также агент начал сотрудничество с Полубояриновым и Мелкадзе и довёл клиентскую базу в основе до пяти человек (ранее он работал с Рассказовым и Шитовым).

«Кроме симпатий и любви, никаких отношений со «Спартаком» у меня нет с 2003 года, когда закончился контракт. Просто так совпало, что те ребята, в основном 1998 года рождения, с которыми мы на связи ещё с академии, заиграли сейчас.

С чем связываю свою растущую популярность? Если столько странных материалов появляется — значит это кому-то нужно. Мне кажется, что объект атаки вообще не я, а руководство «Спартака». Кому тогда это нужно? Это уже не ко мне вопрос", — сказал Мижигурскис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.