«Аякс» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся 13 февраля в 23:00

Сегодня, 13 февраля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме состоится матч первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» – «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. Помогать ему будут ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери – Раде Обренович.



Ранее команды встречались 12 раз. В семи случаях сильнее оказывались «сливочные», на счету клуба из Амстердама четыре победы. Ещё в одном матче соперники не выявили победителя.



«Реалу» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Рома», «Виктория Пльзень» и ЦСКА. «Аякс» в свою очередь встречался с «Баварией», «Бенфикой» и АЕКом.