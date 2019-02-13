Мижигурскис: Сафонов ещё не может вылезти из кармана «Сибири», застрял там

Футбольный агент Валерюс Мижигурскис прокомментировал высказывание коллеги Алексея Сафонова, назвавшего его «карманным агентом „Спартака“.



«Лично не знаком с Алексеем, но у каждого своё видение. Повторю, никогда не обсуждал коллег, но тут могу ответить. Громче всех кричит тот, кто сильнее всех замешан в чем-то плохом. Видимо, Сафонов до сих пор не может вылезти из кармана «Сибири», застрял там где-то – вот такой агентский бизнес ему нравится. Вообще, Алексею нужно меньше сидеть в «Твиттере» и больше работать. Вот если говорить о хорошо мне знакомом 98-м годе выпуска, то у Сафонова был такой футболист Даниил Макеев. Год назад он набил набил 17 мячей за дубль «Рубина» и с тех пор сидит без команды. Вроде бы сейчас с другим агентом у него получится подписаться с «Зенитом-2». И вот если Алексей Сафонов сидит в Интернете и может по два месяца не отвечать на звонки игроков, карьера которых падает в ад, то пусть потом не удивляется, что футболисты иногда переходят к другим людям. Например ко мне», — сказал Мижигурскис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Молодёжь из основы «Спартака» уходит к новому агенту. Это законно? Валерюс Мижигурскис объясняет, почему молодёжь «Спартака» стала переходить к нему после ухода Карреры.