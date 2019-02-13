Мижигурскис: Шитов — один из самых перспективных вратарей России

Футбольный агент Валерюс Мижигурскис высказал мнение о вратаре «Спартака» Антоне Шитове, который в товарищеском матче с «Актобе» пропустил два мяча.



«Давайте разберём этот момент. Шитов и Поплевченков — 2000 года рождения. Антон — основной вратарь сборной этого возраста, он признаётся лучшим на всех турнирах, хорошо выглядит в тренировочном процессе. Наверное, тренеры судят не по одному неудачному тайму, а в комплексе. Если каждого вратаря чехлить за первую ошибку, то тогда никого не останется.

Здесь выстроена правильная лестница. Перерос академию – получил шанс в дубле. Проявил себя там — уже играешь во взрослый футбол в ФНЛ. Тренируешься, играешь, доказываешь — и надеешься на попадание в основу. Не получилось в таком клубе, как «Спартак», — ищешь другой клуб. Но на мой взгляд, за последние пять-семь лет Шитов — один из самых перспективных вратарей России», — сказал Мижигурскис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.