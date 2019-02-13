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Кейта: если Вернер решит покинуть «РБ Лейпциг», приглашу его в «Ливерпуль»

Кейта: если Вернер решит покинуть «РБ Лейпциг», приглашу его в «Ливерпуль»
Футбол / Англия

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта поделился мыслями о возможном переходе в клуб нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, с которым они вместе выступали за немецкую команду с 2016 по 2018 год.

«Мы здорово играли вместе в «Лейпциге», и он был одним из моих лучших друзей там. Естественно, если он решит покинуть клуб, я приглашу его к нам в «Ливерпуль», — цитирует Кейта Mirror со ссылкой на Sport Bild.

Ранее сообщалось, что Вернер, контракт которого рассчитан до лета 2020 года, не хочет продлевать соглашение с клубом. «РБ Лейпциг» потребует у потенциальных покупателей около € 60-70 млн за 22-летнего форварда. За ситуацией следят такие клубы, как «Бавария», «Реал», «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Ливерпуль», «Милан» и «Ювентус».

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