Кейта: если Вернер решит покинуть «РБ Лейпциг», приглашу его в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта поделился мыслями о возможном переходе в клуб нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, с которым они вместе выступали за немецкую команду с 2016 по 2018 год.



«Мы здорово играли вместе в «Лейпциге», и он был одним из моих лучших друзей там. Естественно, если он решит покинуть клуб, я приглашу его к нам в «Ливерпуль», — цитирует Кейта Mirror со ссылкой на Sport Bild.



Ранее сообщалось, что Вернер, контракт которого рассчитан до лета 2020 года, не хочет продлевать соглашение с клубом. «РБ Лейпциг» потребует у потенциальных покупателей около € 60-70 млн за 22-летнего форварда. За ситуацией следят такие клубы, как «Бавария», «Реал», «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Ливерпуль», «Милан» и «Ювентус».

Рангник предупредил Вернера по поводу возможного перехода в «Ливерпуль»