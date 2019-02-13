Дзюба: 0:1 — не критично, «Фенербахче» теперь прочувствует наш стадион

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями после выездного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Встреча завершилась победой турецкого клуба со счётом 1:0.



«Давление трибун не сказалось, мы были готовы к этому. Понятно, что они круто болели, для «Фенербахче» это было удобно, они понеслись, особенно в первом тайме. Они забили свой момент, мы не забили. Тяжёлый был матч, но 0:1 — довольно-таки неплохой для нас счёт.

Конечно, 1:1 было бы круче, но 0:1 — не критично. «Фенербахче» теперь прочувствует наш стадион, нашу поддержку. Тем более мы понесёмся, мы будем дома играть. Поэтому всё ещё впереди, противостояние ещё не закончилось. Мы смотрим с оптимизмом», — сказал Дзюба в интервью клубному телевидению.