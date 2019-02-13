Мусаев: «Краснодар» хочет усилить каждую линию, но основные покупки будут летом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о трансферных планах клуба, а также выразил уверенность, что команда не испытывает серьёзных кадровых проблем.



«Что касается трансферов, мы хотели бы приобрести игрока в каждую линию, но это очень сложно. На данный момент топ-клубы борются за высокие результаты, и никто не хочет отпускать своих игроков. Сейчас у нас был хороший вариант с Олссоном, и мы не упустили этого шанса. Я думаю, что основные приобретения будут летом.



Газинский и Рамирес? Незаменимых игроков нет. На каждую позицию есть несколько ребят, которые без потери качества смогут заменить отсутствующих игроков. Одного месяца для полной сыгранности мало, но Олссон – это хорошая кандидатура на замену», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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