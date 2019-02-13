Мусаев: «Байеру» пошла на пользу смена тренера, они играют очень агрессивно

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями о предстоящем матче с «Байером» в первом раунде 1/16 финала Лиги Европы, а также подвёл итоги работы команды на сборах.



«Считаю, что «Байеру» пошла на пользу смена наставника. Они играют очень агрессивно. Завтра важно мало ошибаться в середине поля и у своих ворот. Если мы будем играть невнимательно, то могут возникнуть большие проблемы. Думаю, что завтра будет открытая игра, обе команды будут идти в атаку. В матчах такого уровня важную роль играют нюансы и детали.



Мы довольны тем, как прошли сборы. Ребята хорошо поработали, и мы сделали всё, что от нас зависело, чтобы подготовиться к завтрашнему матчу. Специфика сборов отличалась, мы обычно начинали в марте. На первом сборе мы провели две игры, в прошлый раз был один матч. Игрокам были даны домашние задания, поэтому на сборах мы сразу начали работать с высокой интенсивностью. Все вернулись в расположение команды в хорошем состоянии. На этих сборах было много молодых игроков. Мы довольны тем, как они работают. Тренерский состав уверен в молодёжи, и, если будет необходимость, они сыграют не хуже других опытных футболистов», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.



Матч «Краснодар» – «Байер» состоится завтра, 14 февраля, в Краснодаре. Начало – в 20:55 мск.

Сабитов: немецкие команды словно заведённые машины, «Краснодару» будет сложно