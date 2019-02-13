Боярский: матч с «Фенербахче» — печальное зрелище, «Зенит» что, с неба свалился?

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением об игре петербургского клуба в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1).



«Игра «Зенита» с «Фенербахче» вчера была очень печальной, команда сработала непрофессионально. Был долгий перерыв, они что, не знали, что команды в Турции играют постоянно? Они не предполагали такого, свалились с неба и не тренировались? Почему не готовились к пенальти? Почему его бил Мак, а не Дзюба, о чём они вообще думали! У «Зенита» наверняка была задача забить гол в Стамбуле, чтобы в ответной игре было проще. Это безалаберность и непрофессионализм всего нашего футбола, а тем более «Зенита». Печально, что команда вышла неготовой.



В такой игре я бы не стал обвинять только Семака, виноваты все, и Сергей Богданович – в первую очередь. Это печальное зрелище. Футбол был эмоциональным, смотрибельным, но то, что у «Зенита» не было мысли, – болезнь всех наших футболистов. «Ференбахче» — 14-я команда Турции, а «Зенит» идёт на первом месте в России. Это уровень нашего футбола – непрофессионализм, отсутствие воспитания. «Зенит» должен быть эталоном, потому что находится в идеальном состоянии по сравнению с другими командами страны, для них делается всё возможное. Они должны быть лидерами, а у них не получается.



Что касается пенальти Мака, то не выполнять задачу тренера и брать на себя то, что тебе никто не давал, – это непрофессионализм. Это внутренняя, глупая и бессмысленная ошибка Мака, но его должны были остановить. Задачу тренера надо выполнять, импровизация никому не нужна.



К следующему матчу не многое изменится, вряд ли они задним умом подумают: «А, вот как надо было играть!» Но, как правило, после поражения «Зенит» начинает исправляться, будем надеяться, что здесь будет так же. Нужно выигрывать 3:1», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Дзюба: 0:1 — не критично, «Фенербахче» теперь прочувствует наш стадион