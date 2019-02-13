«Балтика» разгромила «Стяуа» со счётом 7:0

Второй подготовительный сбор в Турции «Балтика» завершила товарищеским матчем с румынским клубом «Стяуа». Встреча завершилась разгромной победой калининградской команды со счётом 7:0.



Состав «Балтики» (первый тайм): Сугробов, Плопа, игрок на просмотре, Тишкин, Дудиев, Причиненко, Саплинов, Шаваев, Глушков, Магаль, Кузьмичев.

Состав «Балтики» (второй тайм): Черчесов, Крючков, Сподарец, Захаров, Каленкович, Лапин, Алибеков, Дрогунов, 3 игрока на просмотре.

«Балтика» после 24 туров занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 16-е место, имея в активе 25 очков. В 25-м туре калининградцы 3 марта на своём поле встретятся с курским «Авангардом».

Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Балтики».