Иранский телеканал подверг цензуре эмблему «Манчестер Юнайтед»

Эмблема «Манчестер Юнайтед» приобрела новый вид в ходе передачи на иранском телевидении, посвящённой первому матчу «красных дьяволов» с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).



Как сообщает ITASportPress в «Твиттере», руководство телеканала посчитало недопустимым изображение дьявола на эмблеме английского клуба в связи с религиозной цензурой, принятой в стране. Вместо привычной эмблемы «Манчестер Юнайтед» канал использовал её образец из середины прошлого века, на котором отсутствует дьявол.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. С турнирной сеткой главного еврокубка можно ознакомиться на «Чемпионате».