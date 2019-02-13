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Иранский телеканал подверг цензуре эмблему «Манчестер Юнайтед»

Фото: twitter.com/ItaSportPress
Иранский телеканал подверг цензуре эмблему «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Лига чемпионов

Эмблема «Манчестер Юнайтед» приобрела новый вид в ходе передачи на иранском телевидении, посвящённой первому матчу «красных дьяволов» с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).

Как сообщает ITASportPress в «Твиттере», руководство телеканала посчитало недопустимым изображение дьявола на эмблеме английского клуба в связи с религиозной цензурой, принятой в стране. Вместо привычной эмблемы «Манчестер Юнайтед» канал использовал её образец из середины прошлого века, на котором отсутствует дьявол.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. С турнирной сеткой главного еврокубка можно ознакомиться на «Чемпионате».

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