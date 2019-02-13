«Интер» назначил Хандановича новым капитаном команды

«Интер» в официальном «твиттере» объявил, что клуб принял решение назначить капитаном команды вратаря Самира Хандановича. Ранее капитанскую повязку в итальянской команде носил нападающий Мауро Икарди.

Действующий контракт Икарди рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее в прессе сообщалось, что интерес к аргентинскому форварду проявляют «Реал» и «Атлетико». В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 9 голов и 2 результативные передачи.

Ханданович защищает цвета миланского клуба с 2012 года, когда перешёл из «Удинезе» за € 11 млн. В этом сезоне 34-летний словенский игрок провёл в Серии А 23 матча, в которых пропустил 16 мячей.