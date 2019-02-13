Витсель: не думаю, что АПЛ превосходит Бундеслигу, всё дело во внимании прессы

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился мыслями о причинах популярности английской Премьер-лиги, а также сравнил её с другими европейскими чемпионатами.



«Не думаю, что Премьер-лига превосходит Бундеслигу в целом. Всё дело во внимании прессы. Гораздо большее количество людей смотрит Премьер-лигу по телевидению, потому что её показывают практически везде. По определённым причинам, связанным с историей, международные СМИ уделяют больше внимания Англии, чем Германии, Италии или Франции. Но я не вижу серьёзной разницы в качестве футбола», — цитирует Витселя Sportbuzzer.



Витсель перешёл в «Боруссию» минувшим летом. В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец принял участие в 21 матче чемпионата Германии, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

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