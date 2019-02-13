Перед переходом в «Ювентус» Рэмси отказал «Реалу» и «Барселоне»

Перед тем как согласиться на переход в «Ювентус», полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси отказал «Реалу», «Барселоне» и ещё ряду клубов, которые делали ему предложения. Об этом сообщил репортёр BBC Sport Дэвид Орнштейн.

«Реал», «Интер», „ПСЖ“ также делали очень хорошее предложение, „Бавария“ и „Барселона“ также проводили с ним переговоры. Похоже, что „Ювентус“, который всегда был его предпочтительным выбором с футбольной точки зрения, похоже, также выложил свои козыри в финансовом плане», — сказал Орнштейн.

Валлийский футболист станет игроком туринской команды 1 июля 2019 года, когда истечёт его действующий контракт с английским клубом. Ранее появилась информация, что зарплата Рэмси в итальянском клубе составит более € 23 млн в год.